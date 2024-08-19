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Пенсии в России начнут оформлять по‑новому

Источник:
Sibnet.ru
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Минтруда намерено упростить процедуру назначения пенсий, она станет автоматической, без заявления будущего пенсионера, сообщил замглавы ведомства Андрей Пудов.

«Вносимые поправки предусматривают, что все работы по расчету пенсии и информированию граждан Социальный фонд будет проводить за месяц до достижения гражданами пенсионного возраста», — цитирует замминистра «Российская газета».

Поправки также позволят засчитывать в страховом стаже нестраховые периоды, имевшие место уже после назначения гражданину страховой пенсии. Например, для граждан, которые уже получают пенсию по инвалидности, будет учитываться уход за ребенком до полутора лет.

Предполагается, что новый механизм назначения пенсий заработает 1 января 2026 года. За месяц до назначения пенсии гражданин получит на почту или в личный кабинет на «Госуслугах» всю необходимую информацию, ему останется только направить реквизиты для перечисления выплат.

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