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Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Солдаты срочной службы должны принимать участие в боевых действиях против Украины, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Если ваши дети 18-летние <...> не должны защищать Отечество даже тогда, когда напал противник и когда он находится на нашей территории, у меня встает к вам один вопрос: а зачем вы и ваши дети нужны этой стране?», — сказал Алаудинов на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, государство не нужно делать из срочников детей, так как это такой же защитник Отечества. Алаудинов подчеркнул, что в России сегодня должны «стоять строем все: от мала до велика».

«Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства, поносить одежду, которую ему даст государство и потом пойти домой рассказывать, что он служил», — добавил генерал.

Апти Алаудинов напомнил, что срочники являются полноценными служащими и могут заключить контракт с Минобороны, чтобы получать выплаты.

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