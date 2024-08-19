Путин облегчил переезд «разделяющих российские ценности» иностранцев

Иностранцы смогут получать разрешение на временное проживание в России на три месяца вне квоты, соответствующий указ президента Владимира Путин опубликован на портале правовой информации.

Их также освободят от необходимости подтверждать владение русским языком, знание российской истории и законодательства при условии, если они не согласны с идеологическим курсом властей своих стран.

Соответствующие идеологические установки зафиксированы в основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Перечень государств, проводящих противоречащую традиционным российским духовно-нравственным ценностям политику, будет определять правительство по представлению МИД.

Лицам, желающим переехать в Россию по указанным основаниям, МИД будет выдавать однократную трехмесячную визу.