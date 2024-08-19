Half-Life 2 получит крупное обновление

Компания Valve готовит крупное обновление легендарной игры Half-Life 2, которое может быть приурочено к 20-летию шутера.

Пользователи Reddit обратили внимание, что в базе данных SteamDB 17 августа появилась новая сборка игры под названием test, для доступа к которой нужен пароль. В прошлом году появился похожий билд первой части, после чего вышел масштабный апдейт в честь 25-летия Half-Life.

16 ноября 2024 года Half-Life 2 исполнится 20 лет. Скорее всего, выход обновления приурочат к юбилейной дате, предполагают инсайдеры. При этом компания пока никак не комментирует появление сборки.

Последний раз Half-Life 2 получила крупный патч три года назад — тогда в игре появилась поддержка новых разрешений и технологии Vulkan, были исправлены ошибки и различные баги. Патч вышел в рамках доработки культового экшена для Steam Deck.