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«Яндекс Маркет» ввел сервисный сбор за заказы

Источник:
Sibnet.ru
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«Яндекс Маркет» вводит сервисный сбор, который составит 20 рублей за один заказ, сообщает пресс-служба площадки.

На первом этапе изменения коснутся пользователей из Москвы, Московской области, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Количество городов, в которых введут изменения, в дальнейшем будет расширяться.

Отмечается, что полученные средства позволят компании реинвестировать их для расширения и поддержания технологической инфраструктуры, а также продолжить запуск новых решений на рынке онлайн-торговли.

При этом сбор будет взиматься только за товары надлежащего качества, которые площадка доставила покупателю.

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