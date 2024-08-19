«Яндекс Маркет» ввел сервисный сбор за заказы

«Яндекс Маркет» вводит сервисный сбор, который составит 20 рублей за один заказ, сообщает пресс-служба площадки.

На первом этапе изменения коснутся пользователей из Москвы, Московской области, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Количество городов, в которых введут изменения, в дальнейшем будет расширяться.

Отмечается, что полученные средства позволят компании реинвестировать их для расширения и поддержания технологической инфраструктуры, а также продолжить запуск новых решений на рынке онлайн-торговли.

При этом сбор будет взиматься только за товары надлежащего качества, которые площадка доставила покупателю.