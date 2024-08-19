VK Play получил функцию пополнения кошелька Steam

VK Play получил функцию пополнения баланса Steam с российских рублевых карт, комиссия составит 12%, сообщает пресс-служба сервиса.

С помощью нового сервиса возможность доступна для пользователей следующих стран: Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

«Платформа VK Play соединяет в себе самые разнообразные и наиболее интересные пользователю разделы и сервисы. Теперь пользователи могут играть в то, что они хотят, без каких-либо ограничений», — отметил руководитель VK Play Александр Михеев.

Деньги поступят в Steam в течение 15 минут. В редких случаях — до 2 часов. Если введенного логина не существует, деньги вернутся на счет карты, с которой пользователь отправил деньги. При этом комиссия системы за проведение операции не возвращается.