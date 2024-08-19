Мегаземлетрясение предсказали в России

Землетрясение магнитудой 7.2 у берегов Камчатки, произошедшее 18 августа, является предвестником более мощного события, спрогнозировали специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Обсуждаемое землетрясение произошло в районе Авачинского залива. Он является частью протяженной сейсмической бреши, в которой, по оценкам академика РАН Федотова, накопилась сейсмическая энергия, достаточная для землетрясения с магнитудой M = 8.58.7», — говорится в прогнозе института.

Документ адресован коллегам из Российской академии наук, а также губернатору Камчатского края, главе города Петропавловск-Камчатский и руководству местного управления МЧС России. При этом самыми опасными учеными считают временной интервал до 20 августа.

Магнитуда нового сейсмического события может достичь 9. При этом в очаге землетрясения могут оказаться города Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск, а также поселок Усть-Камчатск. После 20 августа вероятность катастрофического события значительно уменьшится.

Исследователи института ранее успешно предсказали воскресное землетрясение — в прогнозе от 15 августа говорилось о значительной вероятности сейсмических событий, эквивалентных землетрясению с K = 7.3, в радиусе 450 километров от Петропавловск-Камчатского.