Гипермаркеты «Леруа Мерлен» сменят вывески

Смена вывесок началась в гипермаркетах бывшей сети «Леруа Мерлен», сообщает пресс-служба компании. Летом менеджмент сети объявил о смене названия на «Лемана ПРО».

Первой вывеску поменял магазин в Мытищах Московской области, который был первым гипермаркетом «Леруа Мерлен», открывшимся в России в 2004 году. По плану, до конца года будет обновлено более 50 гипермаркетов сети, пишет РБК.

Полностью ребрендинг завершат в 2025 году, его проведут поэтапно. Он будет включать замену вывесок магазинов, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля. Новый бренд интегрируется во все коммуникационные и рекламные материалы.

В марте 2023 года французская компания Adeo, владеющая брендом Leroy Merlin, заявила о намерении передать управление компанией в России местному менеджменту. Передача операционного контроля состоялась в 2023 году.

В июне 2024 года текущий менеджмент компании принял решение о ребрендинге сети, которая на сегодня насчитывает 111 магазинов в России и один в Казахстане, 11 дарксторов, шесть распределительных центров.