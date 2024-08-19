Катание на самокате с ванной в Красноярке заинтересовало полицию

Молодые люди привязали ванну и диван к электросамокатам и покатались по Красноярску — видео привлекло внимание полиции, инициировавшей проверку.

В соцсетях появились видео, на которых один из парней прокатился в привязанной к электросамокату ванне, а затем вся компания залезла на привязанный диван. Также есть кадр, на котором подросток катит за собой ванну на колесах, в которой сидит человек.

Ролики привлекли внимание местной полиции. По ее оценке, молодые люди устроили «опасные развлечения, закрепив за электросамокаты предметы, на которых перевозились пассажиры».

«К лицам, управлявшим индивидуальными средствами мобильности, и к пешеходу будут приняты меры административного воздействия. Личности всех участников инцидента устанавливаются», — говорится в пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю.