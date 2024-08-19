НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

VK запустил аналог ушедшего из России сервиса Miro

Источник:
Sibnet.ru
345 0

VK представил новый сервис для совместной работы над проектами «VK Доска», сообщает пресс-служба компании. Новый продукт должен стать бесплатным аналогом ушедшего из России сервиса Miro.

«VK Доска» не имеет ограничений по количеству участников и создаваемых виртуальных досок. Уже в ближайшее время пользователи смогут перенести данные из других сервисов и вернуться к доработке своих виртуальных пространств.

Сервис для совместной работы Miro прекращает работу в России и Белоруссии с 12 сентября. Это решение связано с недавно введенными санкциями ЕС и США, запрещающими предоставление услуг пользователям из этих стран.

Платформа Miro, которая была создана российскими разработчиками, используется для визуализации и обсуждения идей. В марте 2022 года компания объявила о закрытии своего пермского филиала и прекращении новых продаж в России и Белоруссии.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Windows 11 станет более энергоэффективной
Скрытые шпионские функции нашли в Android-смартфонах
Приложение «VK Видео» стало доступно пользователям iPad
Свежее обновление Windows 11 снизило игровую производительность
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
13.06.24, 16:07
10377
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
9397
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
18713
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
774793
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
238835
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
18944
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
18824
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
996620
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
43218
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
40523
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Первые Lada Iskra сошли с конвейера
Сбербанк изменил вход в личный кабинет с компьютера
Операция под Курском обвалила фронт ВСУ в Донбассе
Украина создала в Курской области военную комендатуру
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Удавиков

великолепный актёр, земля пухом

pepelmetal

"у них то не сажают за инакомыслие!" Ещё как сажают

Uynachalnica

Должность у нее секретарская, только звание генеральское.

WIDESCREEN

Тут дело такое,когда в политику лезут деятели искусства так и получается.Каждый должен заниматься своим...