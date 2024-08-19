VK запустил аналог ушедшего из России сервиса Miro

VK представил новый сервис для совместной работы над проектами «VK Доска», сообщает пресс-служба компании. Новый продукт должен стать бесплатным аналогом ушедшего из России сервиса Miro.

«VK Доска» не имеет ограничений по количеству участников и создаваемых виртуальных досок. Уже в ближайшее время пользователи смогут перенести данные из других сервисов и вернуться к доработке своих виртуальных пространств.

Сервис для совместной работы Miro прекращает работу в России и Белоруссии с 12 сентября. Это решение связано с недавно введенными санкциями ЕС и США, запрещающими предоставление услуг пользователям из этих стран.

Платформа Miro, которая была создана российскими разработчиками, используется для визуализации и обсуждения идей. В марте 2022 года компания объявила о закрытии своего пермского филиала и прекращении новых продаж в России и Белоруссии.