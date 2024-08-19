Кремль отказался аннулировать мирные предложения Зеленскому

Мирные предложения России для завершения военного конфликта с Украиной не аннулированы, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

В комментарии телеграм-каналу SHOT он уточнил, что с учетом боев в Курской области сейчас о переговорах речи не идет, на этом фоне «было бы некстати вступать в переговорный процесс», а будущее диалога зависит от ситуации, в том числе на поле боя.

Условия для мирных переговоров, которые этим летом озвучил президент Владимир Путин, включают согласие Киева на нейтральный и внеблоковый статус, фиксацию статуса ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как субъектов России.

Помимо этого, должны быть сняты международные санкции с России. Киев считает такие условия ультиматумом, выдвигая встречные — полный вывод российских войск с «украинских» территорий, возвращение Крыма и ряд других.

После начавшихся 6 августа боевых действий в Курской области российский президент исключил переговоры с Украиной. По мнению Путина, Украина начала операцию, чтобы остановить наступление российских войск в Донбассе.

Ранее стало известно, что в августе в Катаре должны были пройти секретные переговоры российской и украинской делегаций, где они планировали договориться не атаковать энергообъекты, но их сорвало наступление ВСУ.