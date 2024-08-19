Матчи сборной России с Вьетнамом и Таиландом объявили официально

Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Вьетнама и Таиланда, сообщил Российский футбольный союз.

Игры пройдут в Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Матч с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Начало — в 16.00 мск.

Сборная Вьетнама занимает 115 строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Таиланда располагается на 101 месте. Россия — 33-я.

Команда Валерия Карпина, отстраненная от турниров УЕФА и ФИФА, с февраля 2022 года проводит только товарищеские матчи.

В этом году соперниками сборной России были команды Сербии и Белоруссии, обе проиграли ей со счетом 4:0.