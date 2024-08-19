Сертификаты на покупку новых iPhone предложили россиянам

Продажа виртуальных сертификатов на линейку смартфонов iPhone 16 стартовала в России. Сертификаты позволят покупателям стать одними из первых обладателей новинок, сообщает пресс-служба МТС.

Стоимость сертификата составляет 25 тысяч рублей. При покупке нового iPhone стоимость сертификата будет учтена, а клиенту останется оплатить только оставшуюся сумму, отмечается в сообщении.

После официальной презентации Apple представители МТС свяжутся с владельцами сертификатов для уточнения деталей заказа. При этом впервые виртуальные сертификаты на iPhone были предложены МТС в прошлом году.

Наибольшей популярностью тогда пользовался iPhone 15 Pro Max, на который пришлось 57% всех проданных сертификатов. Доля сертификатов на покупку линейки iPhone 15 составила 31% от общего числа предзаказов, уточнил генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.