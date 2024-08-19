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Маск заявил, что не дарил Кадырову Tesla Cybertruck

Источник:
Sibnet.ru
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«Подаренный» Илоном Маском Рамзану Кадырову Tesla Cybertruck
Фото: © телеграм-канал RKadyrov_95

Владелец компании Tesla Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электропикап Cybertruck.

Кадыров 17 августа сообщил, что получил от «уважаемого Илона Маска кибертрак Tesla». Он испытал электромобиль и отметил, что машина будет передана бойцам в зону специальной военной операции.

Один из пользователей соцсети X задался вопросом, почему бизнесмен «поставляет автомобили, готовые к использованию в военных целях», в страну под американскими санкциями и «открыто работает против США».

«Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck русскому генералу? Потрясающе», — написал в ответ Маск.

Предприниматель также добавил, что это еще один пример того, «насколько лживы традиционные СМИ».

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Оборона #Армия #Мир
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