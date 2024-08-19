Маск заявил, что не дарил Кадырову Tesla Cybertruck

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Владелец компании Tesla Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электропикап Cybertruck.
Кадыров 17 августа сообщил, что получил от «уважаемого Илона Маска кибертрак Tesla». Он испытал электромобиль и отметил, что машина будет передана бойцам в зону специальной военной операции.
Один из пользователей соцсети X задался вопросом, почему бизнесмен «поставляет автомобили, готовые к использованию в военных целях», в страну под американскими санкциями и «открыто работает против США».
«Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck русскому генералу? Потрясающе», — написал в ответ Маск.
Предприниматель также добавил, что это еще один пример того, «насколько лживы традиционные СМИ».