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США назвали вторжение ВСУ в Курскую область «огромной ошибкой»

Источник:
Sibnet.ru
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Вторжение ВСУ в Курскую область стало огромной стратегической ошибкой Владимира Зеленского, так как подобные действия фактически ставят крест на мирных переговорах в ближайшей перспективе, считают западные эксперты.

Атаку на российский регион аналитики назвали «безрассудным гамбитом», который больше напоминает отчаянный трюк второсортного актера, а не действия опытного государственного деятеля, пишет издание The Hill.

Так, для атаки ВСУ перебросили критически важные ресурсы с основного фронта. Авторы материала считают, что технику и солдат ВСУ, участвующих во вторжении в Курскую область, можно считать пустой тратой ресурсов.

«Решение Зеленского рискнуть и сделать ставку на рекламный трюк с высокими ставками является трагической ошибкой, которая может иметь далеко идущие последствия», — подчеркивает издание.

Отмечается, что вторжение нанесло определенный психологический ущерб, однако такие поверхностные победы мало что меняют в фундаментальной динамике конфликта, так как Россия продолжает наступление на Донбассе.

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Политика #Мир #Конфликты
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