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Военный дирижер рассказал о любимой песне Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента РФ

Начальник Военно-оркестровой службы Ленинградского военного округа подполковник Павел Гернец рассказал, какую песню больше всего любит президент России Владимир Путин.

Российские военные оркестры, участвующие в приемах на высшем уровне, знают и готовы исполнить любимую композицию президента — «С чего начинается Родина».

«Думаю, что вся страна прекрасно знает, что Владимир Владимирович Путин не только любит, но и исполняет на фортепиано композицию "С чего начинается Родина". На одном из правительственных мероприятий мы исполнили ее для президента, она не входила в официальную программу, но была готова к исполнению - рояль всегда должен быть в кустах», — сказал Гернец ТАСС.

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