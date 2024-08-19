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Скрытые шпионские функции нашли в Android-смартфонах

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфоны на операционной системе Android имеют встроенное приложение, которое позволяет следить за пользователем, выяснили специалисты исследовательской компании iVerify.

Они обнаружили в смартфонах разных производителей специальное программное обеспечение Showcase, разработанное Google. Скрытая программа предназначена для демонстрации функций смартфона, пока он находится на витрине в магазине.

Дальнейшее изучение приложения показало, что оно может использоваться для шпионажа за пользователями, пишет The Washington Post. В активном состоянии Showcase загружает контент с сайта, расположенного на Amazon Web Services.

Специалистам удалось обойти защиту программы и внедрить вредоносный код в программное обеспечение. В результате программа начала выполнять «приказы» виртуального хакера. Отмечается, что мошенники годами могли иметь возможность эксплуатировать уязвимость.

В отчете iVerify говорится, что Showcase невозможно удалить с помощью стандартных инструментов Android. Однако для успешного взлома злоумышленник должен иметь физический доступ к устройству.

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