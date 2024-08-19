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Названы два вида самых полезных грибов

Источник:
«Газета.Ru»
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Грибы могут стать хорошей альтернативой покупным витаминным комплексам в качестве источника витаминов.

Так, в них много витамина D, необходимого для регуляции обмена кальция и фосфора в организме человека и влияющего на иммунитет, рассказал заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

Также грибы содержат рибофлавин — так называемый «витамин красоты», который участвует в регуляции нервной и репродуктивной системы, и ниацин — витамин, положительно влияющий на сердечно-сосудистую систему.

В частности, к активным свойствам ниацина можно отнести расширение сосудов и снижение уровня холестерина низкой плотности. Куликов отметил, что максимально богаты витаминами белые грибы и вешенки.

Кроме этого, грибы содержат в своем составе пребиотики, благотворно влияющие на работу кишечника. Также в их составе есть калий, медь, селен. Они помогают поддерживать работу сердца, выработку коллагена, участвуют в работе иммунной и мочевыделительной систем.

Большинство грибов содержат в своем составе клетчатку, которая улучшает пищеварение за счет усиления перистальтики кишечника и способна адсорбировать и выводить из организма токсины и ксенобиотики.

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Удавиков

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Uynachalnica

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c2h5oh76

не может такого быть!! ща старый и сшка-монгол разнесут статью!

WIDESCREEN

Тут дело такое,когда в политику лезут деятели искусства так и получается.Каждый должен заниматься своим...