Названы два вида самых полезных грибов

Грибы могут стать хорошей альтернативой покупным витаминным комплексам в качестве источника витаминов.

Так, в них много витамина D, необходимого для регуляции обмена кальция и фосфора в организме человека и влияющего на иммунитет, рассказал заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

Также грибы содержат рибофлавин — так называемый «витамин красоты», который участвует в регуляции нервной и репродуктивной системы, и ниацин — витамин, положительно влияющий на сердечно-сосудистую систему.

В частности, к активным свойствам ниацина можно отнести расширение сосудов и снижение уровня холестерина низкой плотности. Куликов отметил, что максимально богаты витаминами белые грибы и вешенки.

Кроме этого, грибы содержат в своем составе пребиотики, благотворно влияющие на работу кишечника. Также в их составе есть калий, медь, селен. Они помогают поддерживать работу сердца, выработку коллагена, участвуют в работе иммунной и мочевыделительной систем.

Большинство грибов содержат в своем составе клетчатку, которая улучшает пищеварение за счет усиления перистальтики кишечника и способна адсорбировать и выводить из организма токсины и ксенобиотики.