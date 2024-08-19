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Стоун выбил второго мужчину из народной команды в «Выжить в Дубае»

Источник:
Sibnet.ru
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Саша Стоун в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»
Саша Стоун в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»
Фото: © кадр из шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

Блогер Саша Стоун второй раз подряд отправился на малое испытание в шоу «Выжить в Дубае» и снова победил.

В 10 выпуске в большом испытании на иммунитет победил участник народной команды Андрей Зубенко. Он поделился иммунитетом с Анной Галянт и участники не могли голосовать против них.

Проигравшим в большом испытании стал Илья Жуков. Участники шоу на голосовании решили, что на испытание на вылет должен отправиться Саша Стоун, который устроил разборки со Славой Чепурченко и Торнике Квитатиани.

На малом испытании Стоун победил Жукова со счетом 2:0. В предыдущем выпуске с таким же счетом он обыграл другого участника народной команды Остапа Солдатова.

После ухода Жукова, в объединенной команде звезд и народников остались Стоун, Надежда Сысоева, со Слава Чепурченко, Торнике Квитатиани, Анна Галянт, Андрей Зубенко, Анастасия Перун и Александра Сухорукова.

Стоун пообещал, что сделает все, чтобы выгнать из игры Чепурченко. При этом все предыдущие коалиции разрушены и участники пытаются подговаривать друг друга голосовать против того или иного конкурента. Но многое решают большие испытания, на которых любой может получить иммунитет.

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