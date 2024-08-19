ЛДПР добьется запрета мигрантам привозить семьи в Россию

Депутаты ЛДПР внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект, который запретит трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию, сообщил глава партии Леонид Слуцкий.

«Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Приезжая в Россию близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям», — объяснил РИА Новости Слуцкий.

По его словам, мигранты часто не платят за коммунальные услуги, а затем с этими долгами вынуждены разбираться остальные собственники.

Законопроект коснется низкоквалифицированных специалистах, пребывающих в России только на основании трудового договора или патента. Исключения составят члены семей иностранных работников с высокой квалификацией.

«Приехал, отработал — домой. Иного разговора быть не должно», — заявил Слуцкий.