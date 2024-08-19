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Российские новинки не попали в топ проката

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Чужой: Ромул»

Британский фильм ужасов «Чужой: Ромул» стал единственной новинкой уикенда 15-18 августа, которая попала в топ-5 самых лидеров по кассовым сборам.

Фильм «Чужой: Ромул» собрал в первый уикенд проката 31 миллион рублей, заняв вторую строку в топе кассовых лидеров. На первом месте — американский фантастический боевик «Бордерлендс», идущий в кино вторую неделю.

Единственный российский фильм, который попал в топ-5 лидеров проката уикенда, — семейная драма «Мой дикий друг». За второй уикенд в прокате картина собрала 18,4 миллиона рублей.

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