Российские новинки не попали в топ проката

Британский фильм ужасов «Чужой: Ромул» стал единственной новинкой уикенда 15-18 августа, которая попала в топ-5 самых лидеров по кассовым сборам.

Фильм «Чужой: Ромул» собрал в первый уикенд проката 31 миллион рублей, заняв вторую строку в топе кассовых лидеров. На первом месте — американский фантастический боевик «Бордерлендс», идущий в кино вторую неделю.

Единственный российский фильм, который попал в топ-5 лидеров проката уикенда, — семейная драма «Мой дикий друг». За второй уикенд в прокате картина собрала 18,4 миллиона рублей.