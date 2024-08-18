Женщина попала в Книгу рекордов Гиннесса за самый широкий язык. ФОТО

Американка Бриттани Лакайо официально признана женщиной с самым широким языком в мире, сообщила Книга рекордов Гиннесса.

Размер языка Лакайо составляет 7,9 сантиметра в самой широкой части. Ее орган на 2,5 сантиметра больше в ширину, чем в длину.

Фото : © Guinness World Records

Предыдущий рекорд принадлежал Эмили Шленкер из США и продержался 10 лет. Ширина ее языка составляла 7,33 сантиметра.

Лакайо рассказала, что ее большой язык всегда был поводом для шуток в семье, но она никогда не интересовалась его точными размерами. Измерить орган она решила после того, как подруга прислала ей видео со Шленкер.

Рекордсмен среди мужчин в данный момент — Брайан Томпсон из США. Ширина его языка составляет 8,88 сантиметра.