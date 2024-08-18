НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Женщина попала в Книгу рекордов Гиннесса за самый широкий язык. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
257 0

Американка Бриттани Лакайо официально признана женщиной с самым широким языком в мире, сообщила Книга рекордов Гиннесса.

Размер языка Лакайо составляет 7,9 сантиметра в самой широкой части. Ее орган на 2,5 сантиметра больше в ширину, чем в длину.

Обладательница самого широкого языка в мире Бриттани Лакайо
Фото: © Guinness World Records

Предыдущий рекорд принадлежал Эмили Шленкер из США и продержался 10 лет. Ширина ее языка составляла 7,33 сантиметра.

Лакайо рассказала, что ее большой язык всегда был поводом для шуток в семье, но она никогда не интересовалась его точными размерами. Измерить орган она решила после того, как подруга прислала ей видео со Шленкер.

Рекордсмен среди мужчин в данный момент — Брайан Томпсон из США. Ширина его языка составляет 8,88 сантиметра.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Назван самый привлекательный на свидании цвет помады
Инженер-авиаконструктор выиграл в лотерею астрономическую сумму
Составлен среднестатистический портрет мигранта
Чемпионат по огуречному хрусту пройдет в России
смотреть все
Жизнь #О людях
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Bloomberg назвал сроки возможной мобилизации в России
Украина объявила планы на Курскую область
Первые Lada Iskra сошли с конвейера
Операция под Курском обвалила фронт ВСУ в Донбассе
Обсуждение (0)
Картина дня
МИД отреагировал на данные о тайных переговорах с Украиной
ВСУ повредили еще один мост через реку Сейм в Курской области
Лукашенко увидел желание Киева спровоцировать ядерный удар
Извержение вулкана Шивелуч. ФОТО
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
53
Украина создала в Курской области военную комендатуру
44
Украина раскрыла политические цели вторжения в Курскую область
43
Bloomberg назвал сроки возможной мобилизации в России
28
Операция под Курском обвалила фронт ВСУ в Донбассе
28
Лукашенко призвал Москву и Киев начать мирные переговоры