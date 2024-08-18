ВСУ повредили еще один мост через реку Сейм в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по еще одному мосту через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, он частично разрушен.

Удар был нанесен по мосту в селе Званное. На опубликованных в Сети фото видна большая пробоина, которая перекрывает практически все дорожное полотно моста. Его использовали для эвакуации мирных жителей и работы ВС РФ.

Военкоры Владимир Романов и Юрий Котенок утверждают, что ВСУ использовали ракеты HIMARS.

Блогер Юрий Подоляка пишет, что мост сильно поврежден, и его использование в таком виде «явно невозможно».

В то же время телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука отмечает, что хотя объект получил сильные повреждения, он не обрушился и может быть пригоден для использования пешеходами и — в отдельных случаях — для проезда легкого автотранспорта.

Это уже второй из трех мостов через реку Сейм, поврежденный ВСУ в Глушковском районе Курской области. Они соединяют южную часть района с остальной территорией региона. Телеграм-канал «Военный осведомитель» пишет, что теперь в районе остался всего один мост, который можно использовать для снабжения войск.

Минобороны России не комментировало сообщения о повреждении мостов в Курской области.