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МИД отреагировал на данные о тайных переговорах с Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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МИД опроверг информацию о срыве непубличного переговорного процесса между Россией и Украиной в связи с операцией ВСУ в Курской области.

Газета The Washington Post написала, что Москва и Киев планировали обсудить мирное соглашение в Катаре, но встречу отложили из-за боев в Курской области.

«Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется», — сказала Захарова.

Представитель МИД назвала Украину единственной стороной, которая представляет опасность Курской и Запорожской АЭС, и добавила, что российские военные не бьют по гражданским объектам. По ее мнению, Москва предложила Киеву «весьма щедрую мирную инициативу», но ответом стала атака на Курскую область.

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Политика #Мир #Военная политика
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