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Ученые узнали, можно ли варить пиво в космосе

Источник:
Sibnet.ru
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Брожение пивных дрожжей в невесомости дает более качественный продукт, к такому выводу пришли исследователи из Университета Флориды.

Команда Педро Фернандеса Мендосы сделала сусло из ячменя, разделила его на шесть образцов и поместила в пробирки вместе с пивными дрожжами, которые используются для варки лагеров. Три пробирки были оставлены в качестве контрольных, а три — помещены в клиностат — аппарат, который имитирует состояние микрогравитации.

Ученые определили, что микрогравитация не оказала отрицательного влияния на количество дрожжевых клеток или их жизнеспособность. Сам процесс ферментации при этом ускорился, сообщается в статье, опубликованной в журнале Beverages.

Нахождение в микрогравитационной камере привело к тому, что дрожжи производили меньшее количество эфиров — побочных продуктов брожения. Биологи считают, что благодаря этому качество напитка окажется значительно выше.

Целью исследования было не просто выяснить, можно ли сварить пиво в космосе, а понять, как адаптировать этот жизненно важный процесс к условиям внеземных колоний.

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Наука #Наука #Космос
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c2h5oh76

не может такого быть!! ща старый и сшка-монгол разнесут статью!

Uynachalnica

Должность у нее секретарская, только звание генеральское.

WIDESCREEN

Тут дело такое,когда в политику лезут деятели искусства так и получается.Каждый должен заниматься своим...