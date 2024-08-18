Путин в третий раз за год встретится с президентом Азербайджана

Президент России Владимир Путин посетит Азербайджан 18-19 августа, визит будет носить статус государственного — наивысшего по существующей дипломатической градации, сообщила пресс-служба Кремля.

На предстоящих переговорах «будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы».

Это будет уже третья очная встреча российского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они провели очные переговоры в июле, в Астане, где участвовали в мероприятиях по линии Шанхайской организации сотрудничества. В апреле Алиев посещал с рабочим визитом Москву.

В Баку президент России последний раз был в сентябре 2018 года.