Проехавшегося по стае голубей водителя накажут

Водитель в городе Сысерть несколько раз проехал по стае голубей и попал на видео, теперь его разыскивает полиция, сообщила ГИБДД Свердловской области.

Инцидент произошел 17 августа около 10.00 по московскому времени. Водитель автомобиля Renault Duster несколько раз проехал по стае голубей, которых в этот момент кормила женщина. Она сообщила о случившемся в полицию.

В результате ДТП множество голубей погибли. «Водитель автомобиля своими действиями причинил материальный ущерб. В данном случае голубь является государственной собственностью согласно закону “О животном мире”», — объяснило изданию «Подъем» управление ГИБДД по региону.

Если будет установлено, что наезд совершен умышленно, водителю будет грозить уголовная ответственность. Так как автомобилист с места ДТП скрылся, ему грозит лишение водительского удостоверения на срок до полутора лет или административный арест до 15 суток.

За каждого погибшего голубя он заплатит 600 рублей штрафа.