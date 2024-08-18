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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко увидел желание Киева спровоцировать Россию на ядерный удар

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь

Украина вторжением в Курскую область желает спровоцировать Россию на применение ядерного оружия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Подобная эскалация со стороны Украины — это попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применению ядерного оружия. Знаю точно, что на Украине были бы очень рады, если бы Россия применила, или мы — там — тактическое ядерное оружие», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Россия».

По его словам, для стран Запада «это было бы счастье»

Президент Белоруссии считает, что Киев, устроив «операцию» в Курской области, идет на повышение ставок, рассчитывая выиграть лучшие позиции в случае начала переговоров, однако сейчас эта тактика не сработает.

Лукашенко также выразил уверенность, что российские войска «снесут» Вооруженные силы Украины в Курской области.

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