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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

УАЗ рассказал историю названия внедорожника «Патриот»

Источник:
Sibnet.ru
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УАЗ «Патриот»
Фото: Hanna Zelenko / CC BY-SA 4.0

Имя «Патриот» для внедорожника, который выпускается уже 19 лет, придумал один из сотрудников завода, сообщила пресс-служба УАЗ.

УАЗ «Патриот» отметил день рождения 17 августа — в 2005 году стартовала серийная сборка этого автомобиля.

«Имя новому автомобилю придумал сотрудник завода, рихтовщик Леонид Янин. По его задумке "Патриот" символизирует характер и дух русского народа», — говорится в посте телеграм-канала УАЗа.

Новый модельный ряд начал развитие в начале 90-х годов: сначала свет увидел автомобиль УАЗ-3160, затем, уже в нулевые, на УАЗе начался серийный выпуск УАЗ-3162 «Симбир». «Патриот» — это УАЗ-3163.

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Тема: Русские машины
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