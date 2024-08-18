УАЗ рассказал историю названия внедорожника «Патриот»

Имя «Патриот» для внедорожника, который выпускается уже 19 лет, придумал один из сотрудников завода, сообщила пресс-служба УАЗ.

УАЗ «Патриот» отметил день рождения 17 августа — в 2005 году стартовала серийная сборка этого автомобиля.

«Имя новому автомобилю придумал сотрудник завода, рихтовщик Леонид Янин. По его задумке "Патриот" символизирует характер и дух русского народа», — говорится в посте телеграм-канала УАЗа.

Новый модельный ряд начал развитие в начале 90-х годов: сначала свет увидел автомобиль УАЗ-3160, затем, уже в нулевые, на УАЗе начался серийный выпуск УАЗ-3162 «Симбир». «Патриот» — это УАЗ-3163.