Фигуристка Трусова сменила фамилию

Первая фигуристка в истории, исполнившая пять четверных прыжков на соревнованиях, серебряная призерка Пекина-2022 Александра Трусова вышла замуж за другого фигуриста — Макара Игнатова — и сменила фамилию.

«Теперь Александра Игнатова», — подписала Трусова видео из ЗАГС в телеграм-канале.

Фигуристы рассказали о помолвке 17 июня. Об их романе стало известно в январе.

Трусовой 20 лет. Она призер чемпионатов мира и Европы, чемпионка России. Она впервые в истории женского фигурного катания приземлила пять четверных прыжков в одной программе.

Игнатову 24 года, он серебряный призер чемпионата России, двукратный победитель Финала Кубка России.