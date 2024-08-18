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Ушел из жизни Ален Делон

Источник:
Sibnet.ru
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Ален Делон
Фото: Premier.gov.ru / CC BY 4.0

Умер французский актер, секс-символ 1960-1980-х годов Ален Делон. Ему было 88 лет.

«Алан-Фабьен, Анушка, Энтони, а также (собака) Лубо с огромной печалью сообщают об уходе своего отца. Он мирно скончался в своем доме в Души, в окружении трех своих детей и своей семьи», — говорится в заявлении детей Делона, опубликованном AFP.

Причина смерти и ее обстоятельства не уточняются.

В 2019 году после перенесенного инсульта Ален Делон заявил швейцарскому изданию L'Illustre, что он не против сделать эвтаназию.

Прежде чем стать актером Делон сменил множество профессий: служил моряком, был грузчиком, официантом, барменом. Его дебют состоялся в 1957 году. Признание пришло с фильмом «На ярком солнце» (1960 год). Завершил карьеру в 2017 году.

Единственная официальная жена Делона — актриса Натали Бартелеми. Также у него были романы с актрисами Роми Шнайдер, Мирей Дарк, Анн Парийо, манекенщицей Розали ван Бремен.

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