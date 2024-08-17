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Межсетевой роуминг заработал в Белгородской области

Источник:
Sibnet.ru
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Автоматический межсетевой роуминг заработал в Белгородской области в связи с введением режима чрезвычайной ситуации, сообщило Минцифры. Ранее автоматический межсетевой роуминг заработал в Курской области

«Теперь все граждане в регионе, независимо от оператора, смогут оставаться на связи. Если у абонента пропадет сигнал у его оператора, то телефон автоматически подключится к другому, доступному на данный момент», — говорится в сообщении ведомства.

В девяти районах Белгородской области также стали бесплатно доступны мобильная связь и интернет — абоненты могут звонить по России и принимать звонки, пользоваться мобильным интернетом и отправлять СМС без оплаты этих услуг.

Решение принято с введением в регионе с 15 августа режима чрезвычайной ситуации федерального характера. Он предполагает выплаты местному населению. В частности, люди смогут получить единовременную материальную помощь и компенсацию за утраченное имущество.

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Топ комментариев

c2h5oh76

не может такого быть!! ща старый и сшка-монгол разнесут статью!

Albor

Отвечу примерными словами кого то из великих. Де-юро нет. Де-факто да! Натовские наемники есть? есть....

Morya4ok22rus

Ой ну что ни идея, то шедевр! Смешного мало на самом деле, это ж депутат етить-колотить!

Asd10

Они сами себе такой герб выбрали - вилы.