Valve обложила налогом российских киберспортсменов

Киберспортсмены и контент-мейкеры из России, получающие доход с продаж предметов или карт в Steam, начнут платить дополнительный налог, сообщила компания Valve.

Налог составит 30% от суммы дохода. Он также коснется доходов киберспортсменов с продажи стикеров, капсул и автографов. При этом ранее дополнительной комиссии для россиян со стороны площадки не было.

Изменения налоговой ставки связаны с отменой соглашений между Россией и США об избежании двойного налогообложения. Документ был подписан в 1992 году и позволял не доплачивать налог в России, если его сумма в иностранном государстве была выше.

Действие отдельных пунктов соглашения было приостановлено со стороны России еще в 2023 году, а 16 августа 2024 года ответные меры приняли США.