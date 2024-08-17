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Valve обложила налогом российских киберспортсменов

Источник:
«Трусы Райза»
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Киберспортсмены и контент-мейкеры из России, получающие доход с продаж предметов или карт в Steam, начнут платить дополнительный налог, сообщила компания Valve.

Налог составит 30% от суммы дохода. Он также коснется доходов киберспортсменов с продажи стикеров, капсул и автографов. При этом ранее дополнительной комиссии для россиян со стороны площадки не было.

Изменения налоговой ставки связаны с отменой соглашений между Россией и США об избежании двойного налогообложения. Документ был подписан в 1992 году и позволял не доплачивать налог в России, если его сумма в иностранном государстве была выше.

Действие отдельных пунктов соглашения было приостановлено со стороны России еще в 2023 году, а 16 августа 2024 года ответные меры приняли США.

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Топ комментариев

c2h5oh76

не может такого быть!! ща старый и сшка-монгол разнесут статью!

Albor

Отвечу примерными словами кого то из великих. Де-юро нет. Де-факто да! Натовские наемники есть? есть....

Morya4ok22rus

Ой ну что ни идея, то шедевр! Смешного мало на самом деле, это ж депутат етить-колотить!

Asd10

Они сами себе такой герб выбрали - вилы.