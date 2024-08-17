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Звезда сериала «Слово пацана» снялась в нижнем белье

Источник:
Sibnet.ru
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Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд снялась в нижнем белье.

Фотографии 15-летней звезды, прославившейся ролью школьницы Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», появились в телеграм-канале Пересильд. Девушка предстала перед камерой в белой пижаме.

Комплект состоял из топа на тонких бретелях и кружевных шортов. В частности, несовершеннолетняя артистка позировала на открытом балконе, распустив волосы и дополнив образ серьгами и цепочкой с крестом.

Большинство пользователей по достоинству оценили новые образы Анны Пересильд, однако некоторые отметили, что снимки им показались слишком откровенными для возраста кинозвезды.

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