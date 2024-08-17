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Российские бойцы получат подаренный Илоном Маском Tesla Cybertruck

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров получил от Илона Маска автомобиль Tesla Cybertruck. Чеченский лидер оценил машину и пообещал отправить ее в зону спецоперации, а также пригласил американского миллиардера в Чечню.

«Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют "Киберзверь". Настоящее неуязвимое и быстрое животное», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что автомобиль Tesla маневренный, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Кадыров подчеркнул, что у него отличные характеристики для прохождения службы в зоне СВО.

Чеченский лидер также пригласил Маска в Грозный, пообещав принять того, как «дорогого гостя». Он также выразил надежду на новые разработки предпринимателя, которые будут способствовать завершению спецоперации.

Отметим, что на видео Tesla Cybertruck, который тестируется Кадыровым, уже оснащен пулеметом, установленным в багажнике автомобиля.

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Топ комментариев

c2h5oh76

не может такого быть!! ща старый и сшка-монгол разнесут статью!

Albor

Отвечу примерными словами кого то из великих. Де-юро нет. Де-факто да! Натовские наемники есть? есть....

Morya4ok22rus

Ой ну что ни идея, то шедевр! Смешного мало на самом деле, это ж депутат етить-колотить!

Asd10

Они сами себе такой герб выбрали - вилы.