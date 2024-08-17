Российские бойцы получат подаренный Илоном Маском Tesla Cybertruck

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил от Илона Маска автомобиль Tesla Cybertruck. Чеченский лидер оценил машину и пообещал отправить ее в зону спецоперации, а также пригласил американского миллиардера в Чечню.

«Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют "Киберзверь". Настоящее неуязвимое и быстрое животное», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что автомобиль Tesla маневренный, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Кадыров подчеркнул, что у него отличные характеристики для прохождения службы в зоне СВО.

Чеченский лидер также пригласил Маска в Грозный, пообещав принять того, как «дорогого гостя». Он также выразил надежду на новые разработки предпринимателя, которые будут способствовать завершению спецоперации.

Отметим, что на видео Tesla Cybertruck, который тестируется Кадыровым, уже оснащен пулеметом, установленным в багажнике автомобиля.