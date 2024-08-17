Программы Microsoft 365 стали сбоить при вводе текста

Программы Word, Outlook, Excel, PowerPoint и OneNote стали сбоить после недавнего обновления приложений Microsoft Office 365. Вылет из программ происходит во время ввода текста, проверки орфографии и выполнения других действий.

Проблема затрагивает версию Office 2407, начиная с номера сборки 17830.20138 и выше, пишет Neowin. Отмечается, что Microsoft официально подтвердила наличие проблемы и опубликовала соответствующий документ.

Чтобы проверить, существует ли проблема на компьютере, пользователям порекомендовали проверить журнал событий Windows на наличие записей с кодами 1000 или 1001. Если они присутствуют — Office 365 сбоит.

По предварительным данным, основной причиной сбоев может быть устаревший языковой пакет. Проблема возникает, если версия языкового пакета не обновлена до текущей версии, отмечают технические специалисты Microsoft.

Для временного решения проблемы предлагается выполнить онлайн-восстановление приложений Office или переустановить языковые пакеты. Подробные инструкции по выполнению этих действий доступны на сайте Microsoft.