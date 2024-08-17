НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Программы Microsoft 365 стали сбоить при вводе текста

Источник:
Sibnet.ru
215 0

Программы Word, Outlook, Excel, PowerPoint и OneNote стали сбоить после недавнего обновления приложений Microsoft Office 365. Вылет из программ происходит во время ввода текста, проверки орфографии и выполнения других действий.

Проблема затрагивает версию Office 2407, начиная с номера сборки 17830.20138 и выше, пишет Neowin. Отмечается, что Microsoft официально подтвердила наличие проблемы и опубликовала соответствующий документ.

Чтобы проверить, существует ли проблема на компьютере, пользователям порекомендовали проверить журнал событий Windows на наличие записей с кодами 1000 или 1001. Если они присутствуют — Office 365 сбоит.

По предварительным данным, основной причиной сбоев может быть устаревший языковой пакет. Проблема возникает, если версия языкового пакета не обновлена до текущей версии, отмечают технические специалисты Microsoft.

Для временного решения проблемы предлагается выполнить онлайн-восстановление приложений Office или переустановить языковые пакеты. Подробные инструкции по выполнению этих действий доступны на сайте Microsoft.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Межсетевой роуминг заработал в Белгородской области
RuTube запустил быстрый перенос контента с YouTube
Россияне нашли простой способ обойти замедление YouTube
Стартап Илона Маска выпустил нейросеть Grok-2
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
13.06.24, 16:07
10187
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
9219
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
18517
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
774503
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
238599
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
18761
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
18645
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
996383
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
42998
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
40337
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Bloomberg назвал сроки возможной мобилизации в России
Украина объявила планы на Курскую область
Автоэксперт поразился цене Lada Granta в Египте
Зеленский рассказал об «операции» в Курской области
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

c2h5oh76

не может такого быть!! ща старый и сшка-монгол разнесут статью!

Albor

Отвечу примерными словами кого то из великих. Де-юро нет. Де-факто да! Натовские наемники есть? есть....

Morya4ok22rus

Ой ну что ни идея, то шедевр! Смешного мало на самом деле, это ж депутат етить-колотить!

Asd10

Они сами себе такой герб выбрали - вилы.