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Россия пригрозила жестким ответом в случае удара по Курской АЭС

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство обороны России получило информацию о подготовке ВСУ к нанесению удара по Курской АЭС. В случае подобных действий будут приняты жесткие ответные меры, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Согласно информации Минобороны, планы атаки АЭС Киев разрабатывает при поддержке западных союзников. Целью данной провокации является обвинение России в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по ядерным объектам на Украине.

Данные разведки указывают на то, что целью удара выбраны хранилища отработанного ядерного топлива, боеприпасы для этой задачи уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины.

Подобные действия, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут расценены российской стороной как нарушение конвенции ООН «О борьбе с актами ядерного терроризма».

Курская АЭС расположена в Курчатове, город с населением около 40 тысяч человек находится примерно в 65 километрах от границы с Украиной. На станции сейчас функционируют два из четырех энергоблока общей мощностью 2 тысячи МВт.

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Оборона #Конфликты #Армия
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