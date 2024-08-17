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Прожиточный минимум отменят на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Прожиточный минимум отменят на Украине, сообщила украинский министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, к размеру прожиточного минимума привязаны штрафы и должностные оклады, при этом сам размер выплат в настоящее время слишком мал, пишет «Страна.ua». Чиновники намерены «разъединить» эту связь

Вместо прожиточного минимума появится другой механизм — специальная социальная выплата, размер которой будут определять индивидуально. Получать ее смогут люди, потерявшие работу, а также граждане с нестабильным или крайне низким доходом.

В 2024 году прожиточный минимум на Украине составляет 2920 гривен. Размер минимального оклада находится на уровне 7100 гривен.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

c2h5oh76

не может такого быть!! ща старый и сшка-монгол разнесут статью!

Albor

Отвечу примерными словами кого то из великих. Де-юро нет. Де-факто да! Натовские наемники есть? есть....

Morya4ok22rus

Ой ну что ни идея, то шедевр! Смешного мало на самом деле, это ж депутат етить-колотить!

Asd10

Они сами себе такой герб выбрали - вилы.