Прожиточный минимум отменят на Украине, сообщила украинский министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, к размеру прожиточного минимума привязаны штрафы и должностные оклады, при этом сам размер выплат в настоящее время слишком мал, пишет «Страна.ua». Чиновники намерены «разъединить» эту связь

Вместо прожиточного минимума появится другой механизм — специальная социальная выплата, размер которой будут определять индивидуально. Получать ее смогут люди, потерявшие работу, а также граждане с нестабильным или крайне низким доходом.

В 2024 году прожиточный минимум на Украине составляет 2920 гривен. Размер минимального оклада находится на уровне 7100 гривен.