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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев сделал ставку на атомную провокацию

Источник:
ТАСС
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Киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим», — подчеркнула российский дипломат.

Он отметила, что результатом готовящейся провокации Киева на Курской АЭС может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе. По словам Захаровой, попытки запугивания и террора в отношении целых регионов должны быть пресечены совместными усилиями.

«Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС», — сказала дипломат.

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