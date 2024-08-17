Киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим», — подчеркнула российский дипломат.

Он отметила, что результатом готовящейся провокации Киева на Курской АЭС может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе. По словам Захаровой, попытки запугивания и террора в отношении целых регионов должны быть пресечены совместными усилиями.

«Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС», — сказала дипломат.