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Вторжение в Курскую область сорвало мирные переговоры

Источник:
Sibnet.ru
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Россия и Украина в августе собирались направить делегации в Доху для переговоров о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Однако мирные переговоры, в которых Катар выступал посредником, были сорваны из-за нападения ВСУ на Курскую область, пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Готовность России и Украины участвовать в переговорах свидетельствует об изменении позиции обеих стран, отмечает издание. Последние переговоры делегаций двух стран прошли в Стамбуле после начала СВО, после чего они не возобновлялись.

ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. С 7 августа в регионе действует режим чрезвычайной ситуации, 9 августа его расширили до федерального уровня. В тот же день в регионе ввели режим контртеррористической операции.

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Политика #Мир #Конфликты
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Топ комментариев

c2h5oh76

не может такого быть!! ща старый и сшка-монгол разнесут статью!

Albor

Отвечу примерными словами кого то из великих. Де-юро нет. Де-факто да! Натовские наемники есть? есть....

Morya4ok22rus

Ой ну что ни идея, то шедевр! Смешного мало на самом деле, это ж депутат етить-колотить!

Asd10

Они сами себе такой герб выбрали - вилы.