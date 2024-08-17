Вторжение в Курскую область сорвало мирные переговоры

Россия и Украина в августе собирались направить делегации в Доху для переговоров о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Однако мирные переговоры, в которых Катар выступал посредником, были сорваны из-за нападения ВСУ на Курскую область, пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Готовность России и Украины участвовать в переговорах свидетельствует об изменении позиции обеих стран, отмечает издание. Последние переговоры делегаций двух стран прошли в Стамбуле после начала СВО, после чего они не возобновлялись.

ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. С 7 августа в регионе действует режим чрезвычайной ситуации, 9 августа его расширили до федерального уровня. В тот же день в регионе ввели режим контртеррористической операции.