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Бюджетникам с 1 октября повысят зарплаты

Источник:
Sibnet.ru
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Работникам бюджетных организаций с 1 октября 2024 года повысят зарплату на 5,1%. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Зарплата будет повышена работникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, государственных органов, а также гражданскому персоналу воинских частей, отмечается в документе.

Повышения зарплаты следует ждать учителям школ и преподавателям государственных высших учебных заведений, медицинским работникам, работникам учреждений культуры, научным работникам и другим. В прошлом году зарплата бюджетникам была повышена на 5,5%.

Если сотрудник работает не в бюджетной организации, для него также предусмотрено ежегодное повышение заработной платы. Такое право работника прописано в Трудовом кодексе, однако размер увеличения остаётся на усмотрение работодателя.

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