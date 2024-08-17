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Подразделение ВСУ в полном составе сдалось в плен

Источник:
Sibnet.ru
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Подразделение 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в полном составе сдалось в плен российской армии в Курской области.

24 солдата ВСУ сдались в плен в районе населенного пункта Комаровка Курской области, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур. Отмечается, что для сдачи они использовали специальный аккаунт в Telegram под названием FREE_SOLDIER2022.

Один из украинских бойцов уточнил, что украинским военным поставили задачу — находиться на пункте наблюдения возле моста, однако возникли проблемы. Российские бойцы вышли на связь с подразделением и предложили сдаться.

В итоге солдаты ВСУ приняли предложение и организовано сдались в российский плен без единого выстрела.

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Оборона #Конфликты #Армия
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Albor

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mosquito__2010

из украины создали бешеную собаку, бешеных собак пристреливают, украине вилы