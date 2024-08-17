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Приложение «VK Видео» стало доступно пользователям iPad

Источник:
Sibnet.ru
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Приложение «VK Видео» для iPad вышло в App Store, владельцам «яблочного» устройства станет доступен адаптированный интерфейс для горизонтального и вертикального просмотра, сообщает пресс-служба VK.

«VK Видео» для iPad включает возможность создания персонализированных плейлистов, функции отложенного просмотра, управления уведомлениями и подписками, а также регулирование качества видео в зависимости от скорости интернет-соединения.

Одной из главных особенностей приложения является возможность просмотра любого контента из обширной библиотеки «VK Видео» даже без авторизации, подчеркивают разработчики. Для удобства пользователей в приложении собраны девять разделов.

Раздел «Для вас» предлагает персонализированный контент на основе истории просмотров, загруженных, понравившихся и добавленных в закладки видео. В разделе «Тренды» пользователи могут найти наиболее обсуждаемый, актуальный и вирусный видеоконтент.

Раздел «Детям» предлагает мультфильмы и фильмы для детской аудитории, а разделы «Фильмы», «Сериалы», «Шоу», «Спорт» и «Киберспорт и игры» предлагают специализированный контент для любителей этих жанров.

В разделе «Трансляции» можно найти как прямые эфиры популярных телеканалов, так и стримы киберспорта, концертов, спортивных соревнований.

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Morya4ok22rus

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mosquito__2010

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