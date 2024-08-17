Роструд запустит реестр работодателей с нелегальной занятостью

Роструд с 1 января 2025 года начнет формировать реестр работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости. Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В этот список попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками. Реестр будет доступен на официальном сайте Роструда и станет публичным.

Вносить работодателей в этот реестр будет только на основании решения об административном правонарушении, касающемся уклонения от оформления или ненадлежащего оформления трудового договора или заключения гражданско-правового договора вместо трудового.

Список недобросовестных работодателей будет формироваться на основе постановлений по делам об административных правонарушениях, вступивших в силу с 1 января 2025 года. В реестре будет информация о названии компании или ФИО индивидуального предпринимателя.

Работодатель будет находиться в реестре один год с момента последнего установленного нарушения, после чего, если не выявлено повторных нарушений, его автоматически исключат.

Создание реестра нарушителей трудового законодательства позволит соискателям заранее оценить добросовестность компании и принять взвешенное решение о трудоустройстве, подчеркнуло ведомство.