НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Роструд запустит реестр работодателей с нелегальной занятостью

Источник:
Sibnet.ru
220 1

Роструд с 1 января 2025 года начнет формировать реестр работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости. Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В этот список попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками. Реестр будет доступен на официальном сайте Роструда и станет публичным.

Вносить работодателей в этот реестр будет только на основании решения об административном правонарушении, касающемся уклонения от оформления или ненадлежащего оформления трудового договора или заключения гражданско-правового договора вместо трудового.

Список недобросовестных работодателей будет формироваться на основе постановлений по делам об административных правонарушениях, вступивших в силу с 1 января 2025 года. В реестре будет информация о названии компании или ФИО индивидуального предпринимателя.

Работодатель будет находиться в реестре один год с момента последнего установленного нарушения, после чего, если не выявлено повторных нарушений, его автоматически исключат.

Создание реестра нарушителей трудового законодательства позволит соискателям заранее оценить добросовестность компании и принять взвешенное решение о трудоустройстве, подчеркнуло ведомство.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Аномальный гендерный разрыв накрыл Украину
Россияне будут отдыхать 11 дней в новогодние праздники
Число самозанятых россиян до 18 лет выросло в 1,5 раза
Зарплаты неквалифицированных работников показали взрывной рост
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Названо число захваченных ВСУ российских населенных пунктов
Украина объявила планы на Курскую область
Bloomberg назвал сроки возможной мобилизации в России
Автоэксперт поразился цене Lada Granta в Египте
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин назначил племянницу статс‑секретарем Минобороны
Вторжение в Курскую область сорвало мирные переговоры
Подразделение ВСУ в полном составе сдалось в плен
Сбербанк изменил вход в личный кабинет с компьютера
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Albor

Отвечу примерными словами кого то из великих. Де-юро нет. Де-факто да! Натовские наемники есть? есть....

scorpion2777

Это такая же комендатура, как представительство Зеленского в Крыму, как фейковые мэры в запорожье и Мариуполе.Но...

Morya4ok22rus

Ой ну что ни идея, то шедевр! Смешного мало на самом деле, это ж депутат етить-колотить!

mosquito__2010

из украины создали бешеную собаку, бешеных собак пристреливают, украине вилы