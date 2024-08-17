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Раскрыта тайна «кричащей мумии»

Источник:
Sibnet.ru
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Знаменитая «кричащая мумия», необычное лицо которой является предметом спора ученых уже почти сто лет, оказалась жертвой непрофессиональной работы дантиста.

К такому выводу пришла группа египетских ученых из Каирского университета, которые изучили мумию, найденную в Луксоре в 1935 году возле гробницы придворного архитектора Сенмута периода Нового царства.

Мумифицированное тело женщины лежало в простом деревянном саркофаге в отдельной нише для членов семьи Сенмута. От прочих мумий ее отличал перекошенный, будто от крика, рот. Выражение лица заинтересовало исследователей.

Изучение мумии показало, что технология бальзамирования не была нарушена — тело обработали специальным дорогостоящим материалом, привезенным издалека, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Frontiers in Medicine.

С помощью инфракрасного излучения ученые провели виртуальное «вскрытие» мумии. Оказалось, что перед самой кончиной у нее были удалены несколько зубов. Скорее всего, именно удаление зуба и стало причиной шока или сердечного приступа, вызвавшего смерть.

В результате действий древнего стоматолога тело женщины застыло в так называемом трупном спазме, при котором мышцы застывают в определенной позе. Бальзамировщики не смогли исправить ситуацию, в итоге умершая египтянка сохранила устрашающее выражение лица.

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