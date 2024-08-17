Свежее обновление Windows 11 снизило игровую производительность

Пользователи операционной системы Windows 11 столкнулись с проблемами после выхода свежего обновления с номером KB5041585.

Патч должен был исправить критическую уязвимость, позволяющую получить доступ к системе, если она использует протокол IPv6, однако вместе с исправлением он вызывает многочисленные проблемы, пишет Windows Latest.

Так, владельцы Windows 11 жалуются на постоянные ошибки, которые появляются в момент загрузки и установки обновления. Кроме этого, после установки патч вызывает проблемы с производительностью.

В частности, у ряда пользователей обновление привело к значительному снижению игровой производительности. Некоторые наблюдают полную загрузку центрального процессора, из-за чего система сильно тормозит.