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Названо самое холодное место в Солнечной системе

Источник:
Hi-tech.mail.ru
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Самым холодным местом Солнечной системы оказались затененные кратеры на южном полюсе Луны, следует из полученных аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter результатов.

Температура здесь достигает минус 248,15 градусов по Цельсию, подсчитали ученые. Для сравнения — на невероятно удаленном от Солнца Плутоне температура составляет минус 232,75 градусов.

Исследователи отмечают, что лунные кратеры оказались самыми холодными из-за двойного затенения. Они не только защищены от прямого солнечного освещения, но и ограждены от вторичных источников тепла, вроде излучения.

Такой эффект получается не только из-за расположения, но и из-за слишком высоких бортиков по краям. При этом сама Луна регулярно поглощает солнечную энергию и средняя температура на ней составляет «всего» минус 23,1 градусов.

Базовая температура космоса — примерно минус 270,45 градусов по Цельсию, что совсем немного не доходит до абсолютного нуля, при котором останавливается любое молекулярное движение. В Солнечной системе эта температура значительно выше из-за энергии от Солнца.

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