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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Раскрыта цель вторжения ВСУ в Курскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскрыл цель вторжения ВСУ в Курскую область. Он заявил, что атаку предприняли, чтобы скрыть от украинцев последствия разгрома в Донбассе.

«На мой взгляд, весь "оперативный задум" Зеленского в Курске выглядит и предпринят так, чтобы при гордом выводе ВСУ из Курской области потеря Донецкой не выглядела так болезненно», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Наступление ВСУ на Курскую область началось утром 6 августа. Предположительно, украинские бригады должны были к 11 августа захватить город Курчатов, где находится атомная станция, а также выйти к окраинам Курска.

Военные эксперты считают, что одной из целей операции ВСУ в Курской области было отвлечение российских войск с территории Донбасса. Однако в настоящее время российская армия продолжает успешное наступление в ДНР.

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Оборона #Конфликты #Армия
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