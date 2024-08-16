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Сбербанк изменил вход в личный кабинет с компьютера

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики изменили вход в веб-версию «Сбербанк Онлайн». Теперь в личный кабинет можно зайти так же, как в мобильное приложение — с помощью пятизначного цифрового кода, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Вход по коду будет доступен только в тех браузерах, где клиент его настроит. При этом код единый: если клиент придумает новый код в одном из браузеров, то он автоматически обновится во всех других, где был настроен вход по коду», — говорится в сообщении.

Пользователи могут выбрать удобный для себя способ входа с разных устройств и браузеров: по логину и паролю, карте, телефону и коду.

Ранее Сбербанк упростил стартовую страницу веб-версии. Вместо кнопок «Изменить пароль» и «Восстановить доступ» там появилась одна кнопка «Забыли логин или пароль?», которая ведет на восстановление доступа по номеру карты или логину.

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Топ комментариев

Nik3316

это квартал95))) в лесу они камендатуру создали))))))

Asd10

Унизительно западу подлизывать. Поживем увидим.

scorpion2777

Это такая же комендатура, как представительство Зеленского в Крыму, как фейковые мэры в запорожье и Мариуполе.Но...

Morya4ok22rus

Ой ну что ни идея, то шедевр! Смешного мало на самом деле, это ж депутат етить-колотить!