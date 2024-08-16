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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ разрушили мост в Курской области американским оружием

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины разрушили мост через реку Сейм в Курской области, обстреляв его американскими ракетами из установки HIMARS.

Сначала на этом мосту под обстрел попали волонтеры из Донецкой народной республики, в качестве оружия ВСУ использовали реактивную систему залпового огня MLRS, которая также произведена в США, пишет телеграм-канал Mash.

Затем украинские военные ударили по мосту из американской установки HIMARS. В результате обрушился один из пролетов сооружения, передвигаться по нему стало невозможно, отмечается в сообщении.

После разрушения поста часть Глушковского района Курской области, где находятся 30 населенных пунктов, оказалась отрезана от основной дороги.

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Оборона #Конфликты #Оружие
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