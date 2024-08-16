ВСУ разрушили мост в Курской области американским оружием

Вооруженные силы Украины разрушили мост через реку Сейм в Курской области, обстреляв его американскими ракетами из установки HIMARS.

Сначала на этом мосту под обстрел попали волонтеры из Донецкой народной республики, в качестве оружия ВСУ использовали реактивную систему залпового огня MLRS, которая также произведена в США, пишет телеграм-канал Mash.

Затем украинские военные ударили по мосту из американской установки HIMARS. В результате обрушился один из пролетов сооружения, передвигаться по нему стало невозможно, отмечается в сообщении.

После разрушения поста часть Глушковского района Курской области, где находятся 30 населенных пунктов, оказалась отрезана от основной дороги.